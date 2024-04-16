Авиация ВКС России нанесла удар по Нью-Йорку в Донецкой области, подконтрольной Киеву. По информации от Telegram-канала «Военкоры русской весны» (RusVesna), в поселке была обнаружена концентрация подразделений ВСУ.
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