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«РВ»: авиация ВКС РФ нанесла бомбовый удар по ВСУ в украинском Нью-Йорке

«РВ»: авиация ВКС РФ нанесла бомбовый удар по ВСУ в украинском Нью-Йорке

Авиация ВКС России нанесла удар по Нью-Йорку в Донецкой области, подконтрольной Киеву. По информации от Telegram-канала «Военкоры русской весны» (RusVesna), в поселке была обнаружена концентрация подразделений ВСУ.

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