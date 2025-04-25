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Встречаем гостей Знакомство с профессиями.

Встречаем гостей Знакомство с профессиями.

Сегодня воспитанники группы № 8 познакомились с профессией электромонтёра. Гость группы напомнил о правилах безопасности при использовании электроприборами, закрепил знания о действиях детей в случае чрезвычайной ситуации, отвечал на вопросы старших дошкольников о своей профессии .

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