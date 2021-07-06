Медвежий угол

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Чем для меня были " святые 90-е" ? Черным туннелем вниз...

Чем для меня были " святые 90-е" ? Черным туннелем вниз...

Ингвар Коротков   И дело не в всеобщем обнищании или обогащении. А в том, что это были времена без воздуха.

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Vlad Иванов
А Вы думаете если бы большевики могли взять реванш в то время, было бы лучше? Впрочем посыл понятен: Ленин, Сталин, Берия - гении всех времён и народов! Те кто против этой мрази - предатели, либерасты, пиндосы! Рули взад в СССР!
Александр
Насчёт Берии не скажу, а Ленин и Сталин-гении.Это бесспорно.Как бесспорно,что большевики не стояли у власти с 1953 года.
Фил
Да я считаю тебя и таких как ты пиндосовскими шестерками, либеральной сволочью, предателями своего народа, которые за бабло готовы продать всех и вся.
Евгений
Гений Сталина признавал даже У. Черчилль, а кто ты, чтобы утверждать обратное?)) И перечислил по сути своей ты правильно всех противников. Сам чьих будешь?
Vlad Иванов
Согласен! Ленин и Сталин - гении. Гении современной российской инквизиции. Заслуга россиян в том, что они отправили этих гениев на помойку истории с 1953 года, сразу как инквизиторов-большевиков отшвырнули от власти.
Vlad Иванов
Внесу ясность. Да, я считаю Сталина и прочую свору гениями. Гениями инквизиции!
Vlad Иванов
Это ты так считаешь! Не велика беда. Ты сгинешь никто и не заметит, а пиндосовские шестерки, либеральная сволочь, предатели своего народа спляшут гопак и рок на твоей могиле и жизнь будет продолжаться!
soylosan
Вот ты и прокололся. Гопак. Иди пляши на майдане.
Дмитрий Соловьев
ВСЕ ОТНОСИТЕЛЬНО, все зависит от точки зрения. Для тГоцкистов СТАЛИН прям воплощение зла, а вот ДЛЯ НАРОДА ( народов ) России и СССР скорее наоборот, тГоцкисты были мразями. Что про СЕЙЧАС то для НАРОДА мрази это те, кто страну разворовывает, цены повышает, антинародные законы пишет и т.п. .. предполагаю что у тех другая точка зрения.
Дмитрий Соловьев
как правило в реале именно так , либераст = пропинодсный ВРАГ РОССИИ, потому что России они вредят, они ее разворовывают. а все активы и детишки у них на западе ( с которым они якобы "воюют") только вот насчет "своего народа" тут возможны варианты..
Евгений
Ясность внести не получилось, иначе бы и предмета спора не было. Дело в том, что вы и вам подобные большие любители однобоких суждений. А еще Сталин был заядлым курильщиком, давайте на этом сделаем акцент))) Посмотрел бы я как в то время все нынешние черти, вроде Ельцина с Чубайсом, страну за считанные годы вывели из разрухи, причем по темпам индустриализации, не снившуюся и сегодняшнему Китаю и тем более войну против коллективного Запада выиграли. Но у вас это за заслуги не считается. Посчитайте сколько народа сгубили все хреновы реформаторы, причем осознанно и специально, а потом про палачей поговорим.
Vsevolod
Насчет Сталина я с Вами полностью согласен, и насчет того, что с его смертью начался развал страны и упадок, а вот насчет Ленина, этого русофоба, не соглашусь.
Vlad Иванов
Не совсем точно дружище. Думаю так: со смертью обер палача Сталина начался развал и упадок людоедских бредней ленинизма, который закончился крахом государства классового мракобесия.
Акрам Кучумов
Хочется ответить как в 90-ые, чтобы тебе было понятно: Да ты )(уесос...
Vsevolod
Один из моих дедов - раскулаченный оренбуржский казак - согласился бы с Вами полностью. Другой дед - комдив красной армии - категорически бы возражал. Так что я не буду спорить ни с одним из них. Тем более, что оба, не задумываясь, сражались в ВОВ за свою страну и один (комдив) так с войны и не вернулся.
Сергей Гре_в
Шлюхай суда. Ты не иванов - ты изя финкельштейн. Из тебя жидофский понос льется рекой
Александр
А вы что-то знаете об инквизиции?Не похоже.
Александр
Ленин никогда не был русофобом.Он был русским потомственным дворянином,хотя и революционером.
Ингерман Ланская
своё Русское потомственное дворянство, а также Русское православие этот ульянов предал и втоптал в грязь. Так что ульянов перестал быть Русским, уничтожая в себе и вокруг себя Всё Русское - Веру, Память, Историю!!
Vlad Иванов
Кто нибудь когда нибудь говорил о его психическом состоянии, о его вменяемости?
Александр
О чьём?Ленина или Сталина?Впрочем,не важно.Никто и никогда не говорил из специалистов в этом деле.Только не надо легенд о Бехтереве.О Сталине он ничего не говорил.
Евгений
Вы что-то путаете. Те кто ему центр возводил на него молятся.
Евгений
Если вы Путина имеете в виду, то он ЕБНа никогда грязью не поливал, очень даже хвалил))
Евгений
Из дурака не сделать дурака)
Сергей
Время ожидания экономического рывка..с элементами рыночных отношений в некоторых отраслях.. Полномочий на смену экономического строя Ельцину никто не давал.. Под руководством американских "советников" засевших, по его команде, в Кремле и их деньги...Ельцин обманул всех россиян и совершил гос. переворот.. Ему это ловко удалось..Никто его не "взял на вилы". ни сам не лег на рельсы.. Более того ...Чудовищная ложь первого лица закрепилась, как элемент внутренней политики...,что мы и видим сейчас..
Дмитрий Соловьев
а потом пришел великий.. и начался РЫВОК.. но только для отдельно взятой кучки "россиян"
АЛЕКСАНДР ПУГОВКИН
Да и сейчас надежды на улучшение практически никакой. В 90-е власть была в руках бандитов. Сейчас эти же бандиты сидят в мягких креслах чиновников. А воруют еще больше. Насилия не меньше. Бесправие народа растет, законы не работают. Правоохранительные органы превратились в коммерческие структуры, осталось только утвердить расценки на их услуги. Так что, 90-е продолжаются,
Дмитрий Соловьев
вот-вот, в 90-х было хреново но там хоть каждый занимался "своим"делом, бандиты были бандитами и т.п. отдельно следует упомянуть что в 90-е так нагло не "осваивали" бюджетные деньги, антинародные законы тоже тема интересная.
Sergiy Che
откуда ты знаешь как осваивали деньги тогда и как сейчас - с тех пор по сей день активно их "освоением" занимаешься или те "одна баба рассказывала"??))
Дмитрий Соловьев
клоуну че : посчитай кол-во "россиян, близких к трону" в форбс тогда и сейчас, да и баба рассказывает https://newizv.ru/news/economy/27-09-2017/golikova-byudzhetnye-dengi-stali-vorovat-v-12-raz-bystree Голикова: бюджетные деньги стали воровать в 12 раз быстрее https://ria.ru/20200114/1563387576.html
Дмитрий Соловьев
афтор, 90-е был бардак а вот то что ты написал - СЕЙЧАС ЭТОГО БОЛЬШЕ В 10 РАЗ, темпы воровства вообще за год ускоряются в 12 раз
Vsevolod
Ты явно не жил в 90-е!
Дмитрий Соловьев
Я ЖИВУ С 60-Х, и все время на Родине
Vsevolod
Значит, мы жили в разных местах этой Родины. Я тоже родился в 54 году, видел и СССР, и все, что было потом, но то, что было в 90-х, я ни с чем сравнить не могу. Так что спорить бесполезно.
Дмитрий Соловьев
ага, так сравним.. факты. ЗП в СССР средняя эта 200 руб.. за квартиру платить эта 3 руб.. хлеб 16 коп, проезд автобус 5 коп, комплексный обед 60 коп, рыба вообще копейки. 90-е бардак, но СЕЙЧАС вообще ХЗ что.
Александр
Я в 1985 году за квартиру(двушку) платил 14 рублей.При зарплате 135 руб.
Uri Strukow
Все, что было в 90е, было четко спланированно и сделано централизованно. Пока народ нищал и жил в страхе, захватывалась и уничтожалась крупнейшая экономика мира. Бандиты на улицах были созданы специально. И когда захват и уничтожение были проведены, бандитов убрали и, для закрепления итогов, была создана одна группировка- Единая Россия. Такого казнокрадства и коррупции, как было последние 20 лет, Россия еще не знала в своей истории. И законы все антинародные.
Дмитрий Соловьев
не надо сказок, бандиты появились когда появился способ быстро зарабатывать деньги, а именно - с "сухого закона" де-факто, контролируя продажу спиртного и постепенно "осваивая" другие "темы".... потом бандитов ВЫТЕСНИЛИ те, у кого власть и админресурс..
Uri Strukow
Возьмите советский завод 30-40-50 и более тысяч человек. Единый коллектив. Профсоюз, парторганизация, комсомол, и прочее. Решение любых вопросов от производственных до бытовых. И многое другое. И такое предприятие надо убить в кратчайшие сроки. Причем ни коллектив, ни руководство не должны стать собственниками этого предприятия. Как это сделать? Я спрашивал у бандитов, до каких пор- мне отвечали, что пока позволяют, до тех пор и будем. А менты мне говорили, что им не дают ничего сделать и как только из Мошквы поступит приказ, регион зачистят за две недели. Они пахали, бандитов пачками вязали, но раздавался звонок из Мошквы с требованием всех отпустить. И когда приказали зачистить регион, народ и опомниться не успел, как с улиц бандиты пропали. А потом те, кто вел дела бандитских группировок и вели бизнес, все оказались в Единой России. И до сих пор в ней.
Дмитрий Соловьев
не путаем бандитов, которые сами сколотили свои ОПГ сначла на спитном и т.п. с наемниками, которы на дядь из масквы работали "самостоятельные" бандиты отжали бы завод СЕБЕ
Александр
А откуда у вас сведения о казнокрадстве и коррупции,невиданной в истории России? Вы историю хорошо знаете?
Uri Strukow
А Вам приходилось в нынешние времена заниматься господрядами. Сколько денег Вам реально отдадут после выигранного тендера на строительство чего-либо. Даже, например, перинатального центра. Или спросите у людей, чьи дома сгорели в 2010м сколько им досталось денег из 2,5й миллионов, об'явленных президентом. Можете не напрягаться. Сумма эта 20% от той, которую Вам назовут.
Александр
Нет.Не приходилось.Я простой рабочий в цехе крупного предприятия.Но повторю вопрос "А откуда у вас сведения о казнокрадстве и коррупции,невиданной в истории России?"
Ино планетянка
Ингерман Ланская
СС не был богатой страной - в богатой стране живут Богатые люди, а в СС Народ жил в нищете. .... Это Россия богатая страна!!! И в России живут Умные и Богатые люди. как до СС так и Ноне!!!
Ингерман Ланская
Проклятые 90-е - что камуноиды сделали со страной!!!

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