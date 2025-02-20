Уолц признал, что запасы оружия США истощаются по всему миру

Вашингтон, 21 февраля, 2025, 01:21 — ИА Регнум. Прекращение поставок американского вооружения Украине отказался подтвердить советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц, но при этом признал, что запасы оружия Соединенных Штатов всё сильнее истощаются.