Уолц признал, что запасы оружия США истощаются по всему миру

Вашингтон, 21 февраля, 2025, 01:21 — ИА Регнум. Прекращение поставок американского вооружения Украине отказался подтвердить советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц, но при этом признал, что запасы оружия Соединенных Штатов всё сильнее истощаются.
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