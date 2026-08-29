Биолог назвал самое опасное для человека комнатное растение

www.globallookpress.com/R. Koenig/blickwinkel Одно из самых опасных комнатных растений – популярная диффенбахия, которую иногда называют "немой розгой" из-за сока в стебле.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВВ В столовой Госдум...
- ЛЛ Симоньян провели ...
- ЛЛ Автомобили разорв...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым