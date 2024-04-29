Аршавин признался, что ему тревожно за «Зенит»

Андрей Аршавин отреагировал на второе кряду поражение «Зенита» Бывший форвард сборной России и «Зенита», а ныне заместитель генерального директора клуба по футбольному развитию Андрей Аршавин высказался о последних результатах команды из Северной столицы.
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