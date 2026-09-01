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Уфимец рассказал, как Мурашко оказал ему помощь на борту самолёта

Уфимец рассказал, как Мурашко оказал ему помощь на борту самолёта

Житель Уфы Рустем Ганеев рассказал, как министр здравоохранения России Михаил Мурашко оказал ему медицинскую помощь во время перелёта из Петропавловска-Камчатского в Москву.

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