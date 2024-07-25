В Якутии к тушению лесных пожаров подключились амфибии Бе-200

Два самолета-амфибии Бе-200 ЧС МЧС России работают на тушении лесных пожаров в Верхневилюйском улусе, 25 июля сообщает пресс-служба главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия).
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