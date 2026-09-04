В Омске благодаря бдительности и профессионализму сотрудников полиции предотвращен крупный пожар

В ночное время инспекторы 5-го батальона полка патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Омску двигались по маршруту патрулирования в частном секторе и заметили густой дым.
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