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Стало известно, как нужно хранить яйца, чтобы ими потом не отравиться

Стало известно, как нужно хранить яйца, чтобы ими потом не отравиться

Существует несколько правил, которые необходимо соблюдать, чтобы случайно не накормить членов семьи тухлыми яйцами.

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