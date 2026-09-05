Путин поблагодарил работников нефтегазового комплекса за самоотдачу

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Российский лидер Владимир Путин поблагодарил за высокую самоотдачу всех работников нефтегазового комплекса, назвав его одной из ключевых отраслей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым