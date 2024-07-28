Преображение Чернореченской улицы в Самаре продолжается

В Самаре активно ведутся работы по комплексному благоустройству улицы Чернореченской. На данный момент практически полностью заменены инженерные коммуникации, которые ранее проходили под этим участком улицы.
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