ВСУ атаковали Белгородскую область: 102 боеприпаса и 66 дронов за сутки

ВСУ совершили атаки на Белгородскую область, выпустив 102 боеприпаса и 66 беспилотников. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о повреждениях в нескольких районах и ранении четырех гражданских, включая женщину в Ясных Зорях и мужчину в Валуйках.
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