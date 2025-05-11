ВСУ атаковали Белгородскую область: 102 боеприпаса и 66 дронов за сутки

ВСУ совершили атаки на Белгородскую область, выпустив 102 боеприпаса и 66 беспилотников. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о повреждениях в нескольких районах и ранении четырех гражданских, включая женщину в Ясных Зорях и мужчину в Валуйках.