Над Красной площадью в рамках парада пролетела авиация

Парад Победы на Красной площади в Москве завершился пролётом авиации. Над центральной площадью российской столицы пролетели две группы — объединённый строй пилотажных групп «Русские витязи» на истребителях Су-30СМ и «Стрижи» на фронтовых истребителях МиГ-29, а также группы из шести штурмовиков Су-25.