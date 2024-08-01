Столичный производитель инженерных решений сэкономил более 22 млн руб. благодаря нацпроекту

Столичная компания «ИВК АИР ГРУПП», специализирующаяся на проектировании и производстве инженерных систем для строительства и реконструкции аэродромных объектов, завершила первый этап реализации национального проекта «Производительность труда».
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