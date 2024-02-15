ТМК рассказала об истории старейшего металлургического предприятия Урала в документальном фильме

МОСКВА, 15 февраля, ФедералПресс. Трубная Металлургическая Компания (ТМК) сняла документальный фильм в честь 285-летнего юбилея работающего в ее составе Северского трубного завода (СТЗ, Свердловская область).
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