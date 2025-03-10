Нижнекамск внедрит систему автоматического открытия подъездов при угрозе БПЛА

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Нижнекамск планирует внедрить систему автоматического открывания подъездных дверей при угрозе со стороны беспилотных летательных аппаратов, сообщил на деловом понедельнике глава города Рамиль Муллин.
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