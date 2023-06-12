Русская весна

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Врио губернатора Херсонской области рассказал, что происходит в затопленных районах

Врио губернатора Херсонской области рассказал, что происходит в затопленных районах

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о положении дел в районах, затопленных после уничтожения дамбы Каховской ГЭС.

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