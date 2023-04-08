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Ходаковский: после начала вероятного наступления войск Украины вся надежда на артиллерию России и ее ракеты

Ходаковский: после начала вероятного наступления войск Украины вся надежда на артиллерию России и ее ракеты

После начала вероятного наступления Вооруженных сил Украины вся надежда на артиллерию и ракеты, которые имеются в распоряжении РФ.

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