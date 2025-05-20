Брюссель решил пересмотреть соглашение об ассоциации с Израилем — Каллас

Решение пересметреть соглашение об ассоциации между Евросоюзом и Израилем приняло сообщество, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас 20 апреля на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.
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