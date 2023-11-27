WP: Офис Байдена раскололся на два лагеря из-за конфликта в Газе

Офис президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена раскололся на два лагеря в связи с конфликтом Израиля и палестинской организации ХАМАС, который стал одним из сложнейших внешнеполитических кризисов за время президентства Байдена.
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