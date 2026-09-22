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Вечерний Новосибирск

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Спектакли, которые нужно увидеть: Театральный сезон – 2026 в Новосибирске

Спектакли, которые нужно увидеть: Театральный сезон – 2026 в Новосибирске

Чем хуже погода за окном, тем острее желание стать театралом и приобщиться к прекрасному. В новом сезоне в театральных афишах Новосибирска несколько Щелкунчиков, пара Великих Гэтсби, «Ромео и Джульетт», много Пушкина и Чехова.

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