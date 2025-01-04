Астроном Вибе: увидеть увеличенное Солнце 4 января невозможно без приборов

Земля максимально приблизится к Солнцу 4 января. Как рассказал рассказал aif.ru российский астроном и популяризатор науки, доктор физико-математических наук, заведующий отделом физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе, эта точка называется перигелий.
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