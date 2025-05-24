Назван знак зодиака, для которого июнь 2025 года станет моментом истины — запрыгнуть в вагон свободы

Астролог Людмила Меликова сделала прогноз на начало лета. Астрология 123RF/legion-media.ruАстролог Людмила Меликова составила прогноз на первый месяц лета и рассказала, что для представителей одного знака зодиака он окажется судьбоносным.
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