Сразу несколько крупных пожаров с сеном произошло в разных селах Алтайского края

Предварительной причиной возгораний в всех случаях стало неосторожное обращение с огнем За минувшие сутки в Алтайском крае произошло несколько пожаров, в результате которых огонь уничтожил более двух тысяч центнеров сена.
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