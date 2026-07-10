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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Сразу несколько крупных пожаров с сеном произошло в разных селах Алтайского края

Сразу несколько крупных пожаров с сеном произошло в разных селах Алтайского края

Предварительной причиной возгораний в всех случаях стало неосторожное обращение с огнем За минувшие сутки в Алтайском крае произошло несколько пожаров, в результате которых огонь уничтожил более двух тысяч центнеров сена.

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