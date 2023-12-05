Эвакуированная из Газы россиянка встретила спасенную оттуда свекровь

скриншот видео Девушка, в ноябре эвакуированная из сектора Газа в Россию через Египет, 5 декабря встретила в аэропорту "Домодедово" свою свекровь после приземления очередного спецборта МЧС с эвакуированными россиянами.
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