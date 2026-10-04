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В Словакии открыли памятник советскому маршалу. А памятник советским партизанкам открыли во Франции

В Словакии открыли памятник советскому маршалу. А памятник советским партизанкам открыли во Франции

В Словакии открыли памятник советскому маршалу. А памятник советским партизанкам открыли во Франции.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Леонид Руси
Леонид Руси

Надо сказать что процент мыслящих людей относительно невысок... Основная масса просто живёт и не думает на серьёзные темы... Им просто нечем думать... Это же Гейропка, край непуганных педерастов... И они то как раз сейчас там у власти... Дикари не могут стать цивилизованными... Они же варвары... Варвары от слова Варвария, т.е. Бавария... И немцы в Гейропке... самые развитые из дикарей... Наглия... это вообще почти первобытно-общинный строй... А мы непостижимы для отсталой их цивилизации, в силу высокого уровня психического развития наших людей. А это их бесит... Они же бесноватые... В Пиндосии 30 храмов Сатаны

Профиль пользователя Сергей Иванов
Сергей Иванов

Есть, конечно, в Европе здравомыслящие и политики и простые люди, только создаётся впечатление, что их мало! Кто как ни большинство выбрало Макаронину на второй срок? Откуда же столько идиотов во власть пробралось в Европе? Они же почти все-пациенты палаты N6.