В Словакии открыли памятник советскому маршалу. А памятник советским партизанкам открыли во Франции.
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Ну и что, что поставили памятники? Это не поменяло политику этих стран к России. Как были они русофобскими, так и остались.
Надо сказать что процент мыслящих людей относительно невысок... Основная масса просто живёт и не думает на серьёзные темы... Им просто нечем думать... Это же Гейропка, край непуганных педерастов... И они то как раз сейчас там у власти... Дикари не могут стать цивилизованными... Они же варвары... Варвары от слова Варвария, т.е. Бавария... И немцы в Гейропке... самые развитые из дикарей... Наглия... это вообще почти первобытно-общинный строй... А мы непостижимы для отсталой их цивилизации, в силу высокого уровня психического развития наших людей. А это их бесит... Они же бесноватые... В Пиндосии 30 храмов Сатаны
Есть, конечно, в Европе здравомыслящие и политики и простые люди, только создаётся впечатление, что их мало! Кто как ни большинство выбрало Макаронину на второй срок? Откуда же столько идиотов во власть пробралось в Европе? Они же почти все-пациенты палаты N6.
Значит есть ещё в европейских странах те, кто может противостоять насаждаемой русофобии и пугать "агрессией" России.
Вот это я понимаю, не все в гейропе геи ( имею ввиду руководство)
Неужели поумнели?
Учитывая нынешнюю позицию их верхов - в Словакии ещё туда-сюда, но ВО ФРАНЦИИ ...