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Криптовалюта мессенджера Telegram резко потеряла в цене на фоне задержания Дурова

Криптовалюта мессенджера Telegram резко потеряла в цене на фоне задержания Дурова

Стоимость криптовалюты TON обрушилась на мировом рынке на 15% и продолжает падение.На фоне новостей о задержании во Франции основателя Telegram Павла Дурова резко потеряла в цене криптовалюта TON, которая используется для операций внутри мессенджера.

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