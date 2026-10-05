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Белым кроссовкам пора отдохнуть: почему этой осенью выбирают цветные кроссовки

Белым кроссовкам пора отдохнуть: почему этой осенью выбирают цветные кроссовки

Белые кроссовки долгое время были универсальным ответом на вопрос «что надеть?». Они пережили спортшик, нормкор, стритстайл и эпоху тихой роскоши, успев стать почти такой же базовой вещью, как белая футболка.

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