Эколог оценил перспективы курортного сезона на Черном море

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Летний курортный сезон на черноморском побережье России состоится, если удастся решить проблему с мазутом на дне моря, а также внутри затонувших танкеров и не допустить повторных выбросов нефтепродуктов на пляжи, заявил РИА Новости старший научный сотрудник лаборатории экологии Института океанологии имени П.