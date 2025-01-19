Эколог оценил перспективы курортного сезона на Черном море

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Летний курортный сезон на черноморском побережье России состоится, если удастся решить проблему с мазутом на дне моря, а также внутри затонувших танкеров и не допустить повторных выбросов нефтепродуктов на пляжи, заявил РИА Новости старший научный сотрудник лаборатории экологии Института океанологии имени П.
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