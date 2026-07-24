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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Крылья Советов» продлили контракт с Фроловым до конца сезона-2026/27. 38-летний вратарь провел 1 матч в РПЛ в прошлом сезоне

« Крылья Советов » продлили контракт с вратарем Евгением Фроловым . Новое соглашение с голкипером рассчитано до конца сезона-2026/27.

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