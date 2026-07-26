У кроссовера на ходу отвалился мотор, но он продолжил ехать: как это возможно?

Социальные сети Китая взорвал случай, произошедший с электрическим кроссовером BYD Tang. Машина не просто преодолевала последствия мощного ливня – она делала это с практически отвалившимся задним силовым агрегатом.
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