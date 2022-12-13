Daily Storm

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Зеленский рассказал лидерам G7 о трех шагах для ускорения наступления мира и попросил у Запада новое оружие

Зеленский рассказал лидерам G7 о трех шагах для ускорения наступления мира и попросил у Запада новое оружие

План политика включает в себя также энергетическую и финансовую поддержку Киева и «новую дипломатию»Президент Украины Владимир Зеленский обратился к лидерам стран G7, куда входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США.

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