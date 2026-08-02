Незнайка на Земле. Носов на примере сказки объяснил, как устроена жизнь

Константин Кудряшов Наши девяностые – это именно то, что творилось с Незнайкой на Луне. / Кадр из мультфильма «Незнайка на Луне» / Коллаж АиФ 50 лет назад, в ночь на 26 июля 1976 года, скончался человек, на чьей могиле на Кунцевском кладбище Москвы чуть позже установили весьма необычную и даже на первый взгляд не совсем уместную памятную плиту.