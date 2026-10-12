Выставка к 100-летию Евгения Евстигнеева открывается в Нижнем Новгороде

Экспозиция «Евгений Евстигнеев. Искусство быть настоящим. К 100-летию артиста» (0+) расположится в выставочном пространстве Художественного музея на площади Минина и Пожарского.
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