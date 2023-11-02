Отдалённо напоминает Сириус Но нет, это шторм во Франции, где уже погиб один человек и более миллиона остались без света.
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Отдалённо напоминает Сириус Но нет, это шторм во Франции, где уже погиб один человек и более миллиона остались без света.