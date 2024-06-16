Си Цзиньпин: США пытаются втянуть Китай в войну через Тайвань

Вашингтон пытается подтолкнуть Пекин к военному решению тайваньской проблемы. Об этом, по информации британской газеты The Financial Times, председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
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