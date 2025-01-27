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Выявлены молекулярные изменения мозга при ПТСР и депрессии

Выявлены молекулярные изменения мозга при ПТСР и депрессии

Исследование, проведенное учеными из Больницы Маклина и Института развития мозга Либера, показало, что посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) и большое депрессивное расстройство (БДР) связаны с общими и специфическими молекулярными изменениями в мозге и крови.

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