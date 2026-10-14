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Хуситы нанесли удар по зданиям Saudi Aramco в 165 км от трассы в Катаре, где должен пройти Гран-при в конце ноября

Хуситы нанесли ракетный удар по зданиям нефтяного гиганта Saudi Aramco в городе Дахран в Саудовской Аравии.

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