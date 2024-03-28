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Приметы и традиции на 29 марта подскажут, как в старину проводили Саввин день

Приметы и традиции на 29 марта подскажут, как в старину проводили Саввин день

Приметы и традиции на 29 марта подскажут, как в старину проводили Саввин день Алексей НикольскийСаввин день, отмечаемый 29 марта (по старому стилю – 16 марта), представляет собой важное событие в календаре народных праздников.

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