Приметы и традиции на 29 марта подскажут, как в старину проводили Саввин день Алексей НикольскийСаввин день, отмечаемый 29 марта (по старому стилю – 16 марта), представляет собой важное событие в календаре народных праздников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии