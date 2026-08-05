Смоленская телебашня будет сиять дольше недели

Областной радиотелевизионный передающий центр назвал смолянам повод С сегодняшнего дня и по следующий четверг телевизионная башня в центре Смоленска примет участие в параде иллюминаций в честь 25-летия отечественной теле- и радиовещательной сети, включив соответствующую подсветку.