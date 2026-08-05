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Смоленск 2.0

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Смоленская телебашня будет сиять дольше недели

Смоленская телебашня будет сиять дольше недели

Областной радиотелевизионный передающий центр назвал смолянам повод С сегодняшнего дня и по следующий четверг телевизионная башня в центре Смоленска примет участие в параде иллюминаций в честь 25-летия отечественной теле- и радиовещательной сети, включив соответствующую подсветку.

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