Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Почему русские боялись зеркал

Почему русские боялись зеркал

Зеркало. Казалось бы, обычный предмет, без которого мы сегодня не представляем жизни. Но ещё столетие назад к нему относились с опаской, а в языческие времена — с почтительным ужасом.

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