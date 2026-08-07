Почему русские боялись зеркал

Зеркало. Казалось бы, обычный предмет, без которого мы сегодня не представляем жизни. Но ещё столетие назад к нему относились с опаской, а в языческие времена — с почтительным ужасом.
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