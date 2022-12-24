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Сорокин отразил 22 из 23 бросков «Флориды» и прервал серию поражений из 7 игр

Илья Сорокин отразил 22 из 23 бросков «Флориды» и прервал серию поражений из 7 игр. Российский вратарь сыграл в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Пантерс» (5:1).

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