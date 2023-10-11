Tele2 сделала бесплатной связь для клиентов в Израиле

Реклама: ООО «Т2 Мобайл» ИНН 7743895280 erid:LdtCKTobp Tele2, российский оператор мобильной связи, сообщает об обнулении стоимости услуг мобильной связи для клиентов, находящихся в Израиле, на фоне напряженной ситуации в стране.
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