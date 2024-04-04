В Белогорск прибыл уникальный агитационный поезд «Сила в правде»

На представленных экспозициях зрители увидели современные образцы вооружения и военной техники, стоящие на вооружении армии, а также боевые документы, геральдические знаки, трофейную технику иностранного производства, добытые в боях нашими военнослужащими.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии