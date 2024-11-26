Сергей Собянин рассказал о прокладке Рублево-Архангельской линии метро

Работы стартовали 15 мая В Москве завершено строительство проходки левого перегонного тоннеля, соединяющего станции «Народное ополчение» и «Бульвар генерала Карбышева», принадлежащие Рублево-Архангельской линии метро.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии