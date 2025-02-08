Сургутские моржи устроят вечеринку в стиле бразильского карнавала

Сургутский клуб закаливания устроит у проруби вечеринку в стиле бразильского карнавала. Гостей развлекут футболом на снегу, танцами, желающие также смогут окунуться в ледяной воде с игрушечными дельфинами.
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