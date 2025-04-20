Чуботару: Пока народ терпит — у нас забирают контроль над судебной системой

«Пока народ терпит — у нас забирают контроль над судебной системой», — заявила юрист, эксперт по борьбе с коррупцией и бывший заместитель главы Национального центра по борьбе с коррупцией Кристина Чуботару в эфире передачи „Главное“, комментируя скандал, связанный с заявлениями и письмами экс-главы Антикоррупционной прокуратуры Вероники Драгалин.