Какой тип у ваших отношений по дате рождения: кармические или по судьбе Алёна Юрьева Задумывались ли вы когда-нибудь, почему одни отношения кажутся предопределёнными, а другие приносят одни и те же испытания? Возможно, это связано с тем, что вы застряли в кармических связях или судьба привела вас к вашему партнёру.
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