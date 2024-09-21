Какой тип у ваших отношений по дате рождения: кармические или по судьбе Алёна Юрьева Задумывались ли вы когда-нибудь, почему одни отношения кажутся предопределёнными, а другие приносят одни и те же испытания? Возможно, это связано с тем, что вы застряли в кармических связях или судьба привела вас к вашему партнёру.