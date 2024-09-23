Повысить штраф за езду на электросамокате вдвоем предложили в России

Депутат муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары Михаил Ветров в беседе с RT предложил увеличить штраф за езду на одном электросамокате вдвоем и за езду по скоростным шоссе и магистралям.
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